«القاهرة الإخبارية»: البيت الأبيض متخوف من تجارب نووية لكوريا الشمالية

ذكر البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية، أن هناك مخاوف من تجربة نووية تنوي كوريا الشمالية إطلاقها الفترة المقبلة، بحسب خبر عاجل بثته قناة «القاهرة الإخبارية» قبل قليل.

صواريخ في 2022 وسط تدريبات عسكرية

يشار إلى أن كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ هذا العام، ما تسبب في استنكار كوري جنوبي وياباني وغربي، وأطلقت كوريا هذه الصواريخ ردا على التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان.