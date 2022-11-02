كوريا الجنوبية تعلن الاستنفار ردا على انتهاك سيادتها بصواريخ «بيونج يانج»

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى على الأقل، باتجاه البحر الشرقي، وتخطى أحدها حدودها البحرية الفعلية مع كوريا الجنوبية لأول مرة منذ انتهاء الحرب الكورية 1953.

وكشفت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أطلقت الصاروخ من موقع بمدينة وونسان الساحلية الشرقية في كوريا الشمالية، توم رصده في غضون الساعة 8:51 صباحا بتوقيت كوريا الجنوبية.

تفاصيل الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية

وسقط أحد الصواريخ الباليستية القصيرة المدى على بعد 26 كيلومترا جنوب خط الحدود الشمالي «NLL»، وهي منطقة على بعد 57 كيلومترا شرق مدينة سوكتشو الشرقية الجنوبية و167 كيلومترا شمال غرب جزيرة أولونغ بالقرب من جزر دوكدو واتجه نحو الجزيرة قبل أن يسقط في المياه الدولية مما دفع السلطات المحلية لإصدار إنذارا بغارة جوية، وأفادت الهيئة بأن كوريا الشمالية أطلقت أيضا أنواعا مختلفة من صواريخ أخرى باتجاه الغرب والشرق.

وبحسب وكالة «يونهاب»، فان الاستفزاز الأخير جاء لكوريا الشمالية احتجاجا على التدريبات الجوية المشتركة واسعة النطاق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي بدأت يوم الإثنين الماضي وتستمر لمدة 5 أيام.

وفي أول رد فعل له أعلن الجيش الكوري الجنوبي إطلاق 3 صواريخ جو أرض باتجاه شمال حدوده البحرية مع كوريا الشمالية، ردًا على ما اعتبرته كوريا الجنوبية اعتداءً على سيادتها.

الرئيس الكوري الجنوبي يدعوا لدفع بيونج يانج ثمن الاستفزازات

من جهته أدان رئيس كوريا الجنوبية عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية الأخيرة، ووصفها بانتهاك فعلي للسيادة وأمر باتخاذ إجراءات سريعة لجعل كوريا الشمالية تدفع ثمن الاستفزازات.

ودعا الرئيس الكوري الجنوبي الجيش أثناء اجتماعًا طارئًا لمجلس الأمن القومي بعد عملية الاطلاق إلى الاستعداد لمواجهة استفزازات إضافية وعالية المستوى من قبل كوريا الشمالية.