كوريا الجنوبية تطلق أعيرة تحذيرية بسبب عبور قارب من جارتها الشمالية لمياهها

ذكرت كوريا الجنوبية، أنها أطلقت أعيرة تحذيرية عقب عبور قارب كوري شمالي لمياهها الإقليمية بحسب خبر عاجل بثته قناة العربية السعودية.

إطلاق صاروخ بداية الشهر الجاري

يشار إلى أنه في مطلع أكتوبر الجاري، قامت كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ باليستية متوسطة المدى فوق اليابان وسثط بعدها في المحيط الهادي، حينها أطلقت اليابان طلقات تحذير من أجل احتماء السكان وإيقاف القطارات في ظل خوف منتشر.

تدريبات عسكرية وصاروخ

وأطلقت كوريا الشمالية أول صاروخ لها تجريبي باليتسي فوق اليابان هذا العام بعد التوقف عن إصدار هذه الصواريخ في عام 2017، وجاء هذا عقب التدريبات العسكرية المشتركة بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، وهو الأمر الذي أغضب كوريا الشمالية.