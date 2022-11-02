السيسي للرئيس العراقي: ندعم وحدة بلادكم وسيادته على أراضيه

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الرئيس العراقي، عبداللطيف رشيد، على هامش مشاركتهما في القمة العربية بالجزائر، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس جدد التهنئة لأخيه الرئيس العراقي، على نيل ثقة البرلمان وتوليه مهام منصبه في أكتوبر الماضي، معربا عن خالص التمنيات له بالتوفيق لتلبية طموحات وتطلعات أبناء الشعب العراقي الشقيق نحو حاضر يسوده الأمن والاستقرار والرخاء.

عمق ومتانة العلاقات المصرية العراقية

وأعرب الرئيس عن الاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات المصرية العراقية، التي تعزّزها أواصر الإخوة والتفاعل المجتمعي بين الشعبين الشقيقين، مؤكدا حرص مصر على الدفع بأطر التعاون الثنائي مع العراق الشقيق، نحو آفاق جديدة ومتنوعة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، مشددا في هذا الصدد على ثوابت السياسة المصرية تجاه العراق، والتي تتمحور أبرزها بشأن دعم وحدة العراق وسيادته على أراضيه، بما يحافظ على أمن واستقرار العراق ويساهم في الحيلولة دون عودة ظهور التنظيمات الإرهابية به

من جانبه، أعرب الرئيس العراقي، عن امتنانه للفتة الكريمة من الرئيس السيسي، وتقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على الأصعدة كافة، مشيدا بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين، ومؤكدا حرص العراق على تعزيز أطر التعاون الثنائي الراسخة مع مصر واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب والاستفادة من الكفاءات المصرية فى مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.

تعزيز آليات العمل العربي المُشترك لمواجهة الأزمات والتحديات

وثمّن رئيس العراق، الدور المصري البارز لتعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، معتبرا إياها نموذجا يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ الرئيسين تبادلا كذلك وجهات النظر بشأن عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفق الجانبان على ضرورة تكثيف التنسيق لمواجهة التحديات التي تعاني منها المنطقة، وبما يحقق آمال شعوبها في العيش في سلام واستقرار.