رئيس الاتحاد الأفريقي أمام القمة العربية بالجزائر: سنواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية

قال ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، إن ممثلي الدول العربية يجتمعون اليوم في الجزائر، في ذكرى الثورة المجيدة، موجها التحية للأبطال الجزائريين الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الحرية، لافتا إلى أن ذلك يعيد التذكير بمبادئ الوحدة العربية الأفريقية المتجذرة في ثقافتنا وحضاراتنا من أجل استقلال شعوبنا.

القضية الفلسطينية

وأوضح «ماكي سال» خلال كلمته بالقمة العربية المنعقدة حاليا بالجزائر، والمذاعة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه منذ 40 عاما ونحن نسير معا من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة بما فيها القضية الفلسطينية التي سنظل ندافع عنها كما تفعل جميع دول جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أنه يعمل على تعزيز التعاون العربي الأفريقي، مشيدا بمبادرة بنك التعاون الإسلامي والبنك العربي للتنمية في أفريقيا ضمن أطر التعاون الاقتصادي والاستثمار.

جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية

وأشار رئيس جمهورية أذربيجان، إلى أن جائحة كورونا وأزمة روسيا وأوكرانيا وإنشاء منطقة تبادل حرة عابرة للقارة الأفريقية يؤكد ضرورة التعاون في مجالات الزراعة والصناعة والبنية التحتية والطاقة والإسكان والصناعات الطبية، لافتا إلى أنه يوجه النداء لجميع الشركاء العرب بما فيه القطاع الخاص من أجل مواصلة الجهود المشتركة في إطار الاقتصاد والاستثمار والاستفادة من التكاملية.

وأكد الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، أنه يجب أن نبقى ملتزمين معا في الدفاع عن المبادئ المشتركة بما في ذلك الثقافة والحضارة ونعلو بالقيم المحلية للعالمية.