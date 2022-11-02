مدبولي: توجيهات رئاسية للتوسع بمنافذ السلع بأسعار في متناول المواطن

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صدور تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقوات المسلحة والشرطة والمحافظات ووزارة التموين، بالتوسع في منافذ إتاحة السلع بأسعار في متناول كل المواطنين في هذه المرحلة.

توزيع كراتين السلع الغذائية بأسعار مدعمة

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي منذ قليل، أن هناك التوجيهات الرئاسية تتضمن التوسع في توزيع الكراتين التي تحتوي على السلع الغذائية الرئيسية بأسعار مدعمة.

نواصل العمل من أجل تحقيق الاستقرار في السلع

وشدد مدبولي، على أنَّ الدولة تستمر في الفترة المقبلة لتحقيق الاستقرار في السلع، مع ضمان توافر السلع بأسعار مناسبة في نفس الوقت.