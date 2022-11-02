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رئيس الوزراء: الاتفاق مع الغرف التجارية على استقرار الأسعار الفترة المقبلة

كتب:

محمد مجدي
02:32 م | الأربعاء 02 نوفمبر 2022
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ هناك تواصل بين الدولة والغرف التجارية، إذ عقد وزير التموين اجتماعًا قبل ساعات، وتمّ الاتفاق على استقرار أسعار السلع وتوافرها بالكميات المطلوبة في القترة المقبلة.

الدولة تتحمل مبالغ كبيرة عن المواطن لمواجهة الظروف العالمية 

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي منذ قليل، أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا جداً، وتسعى لاستقرار الأسعار، وتتحمل مبالغ كبيرة عن المواطن لمواجهة الظروف العالمية الحالية.

قرارات البنك المركزي الأخيرة وراء حدوث انفراجة في خروج المواد الخام

وأشار إلى أنَّ قرارات محافظ البنك المركزي الأخيرة، أدت إلى انفراجة جيدة جدا في خروج المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وكل رجال الصناعة يقولون إن «الموضوع ابتدى يتحرك منذ القرارات الأخيرة».

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.