وزير البترول: أسطوانة البوتاجاز بـ75 جنيها وتكلفتها تتجاوز 220

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنّ الدور الرئيسي للقطاع، يتمثّل في تأمين احتياجات السوق والمواطن والدولة والصناعة لاحتياجاتها من المواد البترولية، وكل ما تحتاجه حركة التجارة والنقل، موضحا أنّنا كنا نستهلك أكثر من مليون أسطوانة بوتاجاز يوميا، والآن أصبحنا نستهلك نحو 800 ألف أسطوانة، بفضل التوسع في توصيل الغاز للمنازل.

احتياجات مصر من أسطوانة الغاز

وأضاف وزير البترول، خلال كلمته في مؤتمر صحفي قبل قليل، أنّ مصر كانت تستورد 50% من احتياجاتها من أسطوانات الغاز، وسعرها الرسمي في السوق المحلي 75 جنيها، وتكلف الدولة أكثر من 190 جنيها، ومع التطورات الأخيرة في سعر الصرف تجاوز سعرها 220 جنيها، ورغم ذلك لم ترفع الدولة أسعارها: «الدولة تتكلّف 90 مليون جنيه في اليوم الواحد لدعم أسطوانة البوتجاز».

وأضاف وزير البترول، أنّ اتحاد الصناعات تعهّد بتفعيل الزيادات بالمرتبات في القطاع الخاص، موضحا أنّه وفقا للأسعار العالمية لخام البترول كان من المفترض أن تزيد الأسعار، لكن وفقا لتوجيهات الرئيس والحكومة لم نرفع الأسعار مراعاة للبعد الاجتماعي والاقتصادي ولتأمين وتوافر المنتج، وبالتالي هذا الربع من العام تم تثبيت سعر البنزين والسولار، ما يكلف الدولة دعم يومي وشهري، لكن هناك اعتبارات أخرى، والأهم هو تأمين الوقود.