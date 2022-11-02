سماعات صديقة للبيئة.. تشحن من الطاقة الشمسية وتعمل بنظام أندرويد

أعلنت إحدى الشركات العالمية العاملة في مجال المنتجات الرياضية إصدار سماعات رأس Bluetooth ذاتية الشحن من خلال الطاقة الشمسية.

سماعات رأس تشحن من الطاقة الشمسية

وقال موقع «ماشابل» إن أزمة شحن سماعات البلوتوث انتهت من خال السماعات الجديدة، ومؤخرًا أجرت إحدى الشركات دراسة عن دورة حياة سماعة رأس إذا ضاعفت عمرها من سنتين إلى أربع سنوات، وتساهم في انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فشرعت في تصنيع سماعات رأس تشحن من الطاقة الشمسية من خلال صناعة حزام سماعات الرأس من لوحة شمسية قابلة للطباعة - وهي تقنية سويدية تسمى Powerfoyle - والتي تحول الضوء إلى طاقة.

ويمكن رؤية هذه التقنية في العمل، حيث تتواصل سماعات الرأس مع تطبيق Adidas Headphones لقياس الضوء بالمللي أمبير في الوقت الفعلي، وعند الشحن الكامل توفر 80 ساعة لتشغيل المتواصل واستخدامها.

ولا تأتي سماعات الرأس مع شاحن، ولكن يمكن ارتدائها في الصباح أو وضعها عند النافذة للشحن، واستخدامها عقب ذلك، ويحتوي طوق الرأس على مؤشر من ثلاث حلقات لإظهار الوقت الذي تواجه فيه سماعات الرأس أقوى ضوء ممكن للحصول على أفضل شحن: «ما عليك سوى النقر فوق الزر الموجود أسفل الحلقات الموجودة على سماعة الأذن اليسرى وسوف يشتعلوا.. واحد لأضعف ضوء وثلاثة للأقوى».