مساعد وزير الأوقاف: صلاة التراويح نصف ساعة وضوابط لاستخدام السماعات

قال الدكتور عبدالله حسن، مساعد وزير الأوقاف والمتحدث الرسمي للوزارة، إن صلاة التروايح ستقام في شهر رمضان المقبل بنفس ضوابط شهر رمضان الماضي وستكون نصف ساعة، ناصحًا الأشخاص بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي وإحضار سجادة الصلاة الشخصية.

ضرورة عدم التزاحم أمام المساجد

وأضاف «حسن»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه يجب عدم التزاحم أمام أبواب المساجد، لافتًا إلى أن المساجد ستقتصر على استخدم السماعات و«الميكروفونات» داخلها، ولكن بعض المساجد الكبرى ستُخرج السماعات لاستخدامها في الصلاة.

تحديد استخدام السماعات في المساجد

وأوضح مساعد وزير الأوقاف والمتحدث الرسمي للوزارة، أن كل مديرية أوقاف تحدد استخدام السماعات في المساجد من عدمه، مبينًا أن الجمعة الأولى في رمضان ستكون من مسجد الحسين، داعيًا لإقامة موائد الرحمن في مختلف الأماكن وفق الإجراءات الاحترازية بعد الحصول على التصاريح وفقًا لضوابط، مشيرًأ إلى أن مائدة الرحمن إذا كانت ملحقة بالمسجد يجب على صاحبها التواصل مع إدارة المسجد من أجل إطعام الفقراء تحت نظر المتخصيين، للتأكد من نظافة الطعام واللوازم المختلفة.

ثالث رمضان منذ ظهور جائحة كورونا

ويبدأ شهر رمضان بعد غد السبت وهو ثالث شهر رمضان عقب ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وحرصت الدولة المصرية على فتح المساجد أمام المصلين منذ رمضان الماضي من أجل إتاحة الصلاة أمام المصلين في الشهر الكريم.