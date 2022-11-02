نقيب الإعلاميين عن انطلاق قناة القاهرة الإخبارية: نحتاج جهد لاتساع المنافسة

جهود كبيرة ظهرت، وانطلاقة تليق باسم مصر، قدمتها قناة «القاهرة الإخبارية»، من خلال كوادر إعلامية كبيرة، وشبكة مراسلين على أعلى المستويات، تغطي العديد من دول العالم، لتجعل القناة «القاهرة عاصمة الخبر».

انطلاقة قوية لـ«القاهرة الإخبارية»

أشاد طارق سعدة نقيب الإعلاميين، بالانطلاقة القوية لـ«القاهرة الإخبارية»، من خلال الكوادر الإعلامية التي تتميز بمستوى عال من المهنية، والنواحي التقنية والتكنولوجية من حيث الاستوديوهات وشبكة المراسلين، تدل على وجود إمكانيات تسمح على المنافسة بقوة على نطاق المستويات الإقليمية والدولية.

أضاف «سعدة» في حديثه مع «الوطن»، أنه يتمنى وجود تطوير مستمر في الأداء والمحتوى، حتى تدخل القناة بقوة لعالم المنافسة الإقليمية والدولية، لتصبح نافذة مصرية معبرة عن الإعلام المصري والعربي بصفة عامة.

سعدة: دوائر المنافسة متسعة وتحتاج لجهد

وأشار نقيب الإعلاميين، إلى أن قناة «القاهرة الإخبارية» لديها القدرة على إعادة الريادة إلى الإعلام المصري مرة أخرى، وتلعب دورًا في هذا الاتجاه، لكنها تحتاج إلى جهد كبير جدًا، خاصة مع اتساع دوائر المنافسة، وضخ رؤوس أموال كثيرة في وسائل الإعلام المنافسة.

واستكمل، أن التطور المستمر والملاحقة والمتابعة لكل الأحداث العالمية، والجهد الكبير، أهم المتطلبات الحالية، وذلك في ظل اتساع دوائر المنافسة العالمية بشكل قوي، إلا أن كوادر «القاهرة الإخبارية» قادرين على هذه المنافسة.