عضو «الشيوخ» عبده أبو عايشة: كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية بالجزائر «تاريخية»

أكد النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، أهمية مشاركة الرئيس السيسي، في القمة العربية بالجزائر، موضحا أن كلمته تنطوي على العديد من الرسائل المهمة للداخل والخارج، وللعالم العربي على وجه الخصوص.

كلمة الرئيس السيسي أمام قمة الجزائر

ووصف عبده أبو عايشة، في تصريحات له اليوم، كلمة الرئيس السيسي، أمام القمة العربية بالجزائر، بـ «التاريخية»، مشيرا، إلى أنها تمثل خارطة طريق لمواجهة جميع التحديات التي تواجه الأمة العربية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس السيسي، تضمنت مجموعة من الرسائل العاجلة والحيوية، التي تضمن تحقيق حلم الوحدة والتكامل العربي بين جميع الدول العربية، منوها بأنها شددت على ضرورة تعزيز الوحدة العربية والتضامن العربي بين مختلف الدول للتصدي للمخاطر.

كما شدد الرئيس، على أهمية ضمان قوة وحدة الصف العربى، باعتبارها خطوة أساسية على صعيد تأسيس علاقات جوار إقليمي مستقيمة تستند إلى مبادئ غير قابلة للمساومة وملزمة للجميع.

القمة العربية

واختتم «أبو عايشة»، بأن الرئيس السيسي تحدثت في القمة العربية انطلاقا من ثقل الدور المصري وريادة القاهرة ودورها المحوري، في كثير من الملفات والقضايا، مشيدا بتحركات مصر طوال السنوات الماضية، لتعزيز الوحدة العربية والحفاظ على الدولة الوطنية.