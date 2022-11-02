السعودية تعلن استضافة القمة العربية المقبلة رقم 32

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، استضافة المملكة العربية السعودية، القمة العربية المقبلة رقم 32، لتنتقل القمة إلى دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، بعد أن ظلت لسنوات في المغرب العربي، بعد استضافة تونس القمة في 2019، واستضافة الجزائر في 2022.

ختام القمة العربية بالجزائر اليوم

واختتمت اليوم، فعالية القمة العربية الـ 31 التي استضافتها الجزائر، أمس واليوم، لتعد رابع قمة تحتضنها الجزائر، وركزت على أهمية تأمين الغذاء والماء للدول العربية بجانب مواجهة التدخلات الأجنبية في المنطقة العربية التي تواجه ضغوطات.

دعم استضافة مصر لمؤتمر المناخ

وحرص القادة العرب على دعم استضافة مصر لمؤتمر المناخ «COP 27»، في مدينة شرم الشيخ، في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.