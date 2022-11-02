تصدر سؤال ماذا يحدث في الصين اليوم، محركات البحث الساعات الأخيرة بعد تفشي موجة جديدة من فيروس كورونا في البلاد، وإصدار بيان محلي داخلي يعلن الإغلاق المؤقت لمنتجع «ديزني» في العاصمة الاقتصادية للصين شنغهاي وسط توقعات بانخفاض إنتاج هواتف آيفون التي تنتجها شركة آبل في مصانعها في الصين بنسبة 30% في نوفمبر الجاري بسبب القيود المفروضة نتيجة انتشار فيروس كورونا.

ماذا يحدث في الصين اليوم وعلاقة آيفون ؟

تمتلك شركة آبل للتقنية الأمريكية، مصنعا يمسى فوكسكون ينتج هواتف آيفون ويعمل به نحو 200 ألف شخص لكن بسبب القيود المفروضة بعد انتشار «كورونا» لكن قبل قبل أسابيع قليلة من بداية فصل الشتاء في الصين أعلن المصنع تقليل الإنتاج بنسبة 30%.

وكانت مؤسسة بلومبرج أصدرت تقريرا يتوقع بحدوث ركود السنة المقبلة 2023 في الاقتصاد الأمريكي، وستعوض شركة «فوكس كون»، في مقرها بتايوان زيادة الإنتاج.

يأتي ذلك بعد فرار بعض الموظفين من مدينة شنغهاي بعد نية تقليل الإنتاج من أجل العمل في فروع أخرى في الصين حتى لا يتضرر دخلهم.

ماذا يحدث في الصين اليوم قبل زيارة المستشار الألماني ؟

تستعد الصين لاستقبال المستشار الألماني أولاف شوتس خاصة أن بكين هي أكبر شريك تجاري غير أوروبي لجمهورية الألمانية الاتحادية في مجال الآلات والسيارات في ظل تكامل بين ثاني أكبر اقتصاد في العالم في الصين وأكبر اقتصاد أوروبي يقع في قلب القارة في مدينتي برلين وميونخ بألمانيا، وتُباع 40% من سيارات فولكسفاجن الألمانية في الصين التي حققت معدلات نمو مرتفعة خلال العقود السابقة بعد محاربتها الفقر بشكل موسع.