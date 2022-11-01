«القاهرة الإخبارية»: الصين تتهم أمريكا بتهديد السلام الإقليمي

اتهمت الصين الولايات المتحدة الأمريكية بتقويض وتهديد السلام الإقليمي عن طريق نشرها قاذفات نووية في أستراليا، وذلك حسبما أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

تصاعد التوترات مع بكين

جاء ذلك بعد أفادت به هيئة الإذاعة الأسترالية، أمس الإثنين، موضحة أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال ما يصل إلى 6 قاذفات قنابل من طراز «بي-52» تستطيع حمل أسلحة نووية إلى قاعدة جوية في شمال أستراليا وسط تصاعد التوترات مع بكين.

وأضافت الهيئة، نقلا عن وثائق أمريكية، أنه سيتم نشر القاذفات في قاعدة تندال الجوية الأسترالية التي تقع على بُعد حوالي 300 كيلومتر جنوبي داروين عاصمة الإقليم الشمالي، بحسب «رويترز».