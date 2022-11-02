صدور رواية «طه الذي رأى» للكاتب حمدي البطران

صدرت عن دار الكلمة للنشر والتوزيع، رواية «طه الذي رأى.. أيام ما بعد الأيام» للكاتب الكبير حمدي البطران، والذي سجل تفاصيل حياة عميد الأدب العربي منذ عودته من البعثة بصحبة زوجته سوزان طه حسين وابنه مؤنس وحتى رحيله في 28 أكتوبر 1973، عقب أيام من حرب أكتوبر.

وقال حمدي البطران، إنه اختار أن يدرس وقائع التحقيق مع طه حسين بسبب كتاب «في الشعر الجاهلي»، أمام محمد بك نور وكيل النائب العام من منظور قانوني، وأنه على خلاف وجهة النظر السائدة يرى أن النيابة كانت تميل لإدانة طه حسين، وأن المذكرة المحررة تسمى في القانون مذكرة إدانة لكن ضغط حزب الأحرار الدستوريين الذين كان طه حسين ينتمي إليهم أدى لتسوية القضية والاكتفاء بجمع بقية نسخ الكتاب السبعمائة والاكتفاء بعدم توزيعها.

وأضاف أن الرواية ترصد التطورات في موقف طه حسين الفكري ومعاركه بعد كتاب في الشعر الجاهلي، وأثناء توليه إدارة جامعة الإسكندرية ووزارة المعارف وحتى رحلته الطويلة للحج في عام 1955.

رصد علاقة طه حسين بـ نجله مؤنس

وترصد الرواية علاقة طه حسين بـ نجله مؤنس أستاذ الأدب الفرنسي بآداب القاهرة، والذي هاجر لفرنسا قبل رحيل والده بعشر سنوات وكذلك علاقته بابنته أمينة وزوجته سوزان التي شكلت قصة حب خالدة في حياته ورحل بين يديها.