في الذكرى 49 لوفاة طه حسين.. إنتاج أدبي وفني أثرى المكتبة العربية

49 عامًا على ذكرى وفاة عميد الأدب العربي طه حسين، الذي رحل في مثل هذا اليوم 28 أكتوبر عام 1973 بعد باع طويل في الأدب والفن، أنتج مؤلفات أثرت المكتبة المصرية والعربية، وتحول بعضها لأعمال فنية ناجحة.

ذكرى وفاة طه حسين

وفي ذكرى وفاة طه حسين، تستعرض «الوطن» أبرز أعماله التي تحولت إلى أعمال سينمائية ودرامية، وذلك من خلال السطور التالية:

ظهور الإسلام «الوعد الحق»

عام 1951 عرض فيلم ظهور الإسلام «الوعد الحق»، قصة طه حسين، إخراج إبراهيم عزالدين، بطولة كوكا وعماد حمدي وأحمد مظهر وعباس فارس وسراج منير وسعد أردش.

دعاء الكروان

عام 1959 عرض فيلم دعاء الكروان، للأديب طه حسين، إخراج هنري بركات، بطولة فاتن حمامة، أحمد مظهر، زهرة العلا، أمينة رزق، رجاء الجداوي، وتم اختياره ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية في استفتاء النقاد عام 1996.

الحب الضائع

عام 1970 عُرض فيلم الحب الضائع، للأديب طه حسين، إخراج هنري بركات، بطولة سعاد حسني، زبيدة ثروت، أحمد مظهر.

على هامش السيرة

عام 1978 عُرض مسلسل على هامش السيرة، للأديب طه حسين، سيناريو وحوار أمينة الصاوي، إخراج أحمد طنطاوي، بطولة شكري سرحان، أحمد مظهر، صلاح منصور، محمد الدفراوي، سناء مظهر، زهرة العلا، سوسن بدر، أحمد ماهر.

الأيام

عام 1979 عرض مسلسل الأيام، للأديب طه حسين عن سيرته الذاتية، سيناريو وحوار أمينة الصاوي، إخراج يحيى العلمي، بطولة أحمد زكي، يحيى شاهين، صفية العمري، أمينة رزق، مدحت مرسي، محمود المليجي.

أديب

عام 1982 عرض مسلسل أديب، لـ طه حسين، سيناريو وحوار محمد جلال عبد القوي، إخراج يحيى العلمي، بطولة نور الشريف، نورا، دلال عبدالعزيز، صلاح السعدني، فادية عبدالغني، عبدالبديع العربي.