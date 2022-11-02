أستاذ علاقات دولية لـ«القاهرة الإخبارية»: بريطانيا في صميم الصراع بين واشنطن وبكين

قال أحمد عجاج أستاذ العلاقات الدولية، إن بريطانيا في صميم الصراع بين واشنطن وبكين، وليس من السهل التعاطي معه لأنه يتناول إعادة صياغة النظام العالمي، وبريطانيا هي أحد رموز هذا النظام، ومستفيدة منه، لذلك لا يمكن عزله عن السياسة الأمريكية.

وأضاف خلال استضافته عبر سكايب بـ«استديو لندن»، مع الإعلامية جومانة هاشم، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «بريطانيا استطاعت في فترات ليست ببعيدة أن تتبع سياسة متناغمة أحيانا مع واشنطن وأحيانا متغايرة لكن تغايرا ظاهريا وليس جوهريا».

وتابع أن بوريس جونسون كان متناغما جدا مع المخاوف الأمريكية أمنيا ودبلوماسيا، لكن تجاريا كان مختلفا بمعنى أنه كان يتعامل مع الصين كحليف تجاري، وفي ذات الوقت يؤيد الولايات المتحدة في القضايا الأمنية.

واستطرد أنه عندما جاءت تراس إلى السلطة اتخذت موقفا أكثر عدائية وكذلك سوناك أثناء الحملة الانتخابية، «سوناك يمكن أن نصفه بأنه الرجل العقلاني في العلاقات الصينية البريطانية لأنه خلال وجوده في رئاسة الوزراء كان يدعو إلى حوار ناضج ومتوازن مع الصين، لأنه يدرك مدى أهمية الصين لبريطانيا لأن حجم التبادل التجاري بين الصين وبريطانيا يبلغ 100 مليار، ولذلك لا يمكن لبريطانيا التفريط في هذا الرقم، وهو سيعتمد إلى إعادة قراءة جديدة للعلاقات الصينية البريطانية لكن هذه العلاقة محصورة في البعد الأمني».