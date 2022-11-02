نائب رئيس حزب العمال البريطاني لـ«القاهرة الإخبارية»: مستعدون لاستلام الحكم من المحافظين

قال عمر إسماعيل، نائب رئيس حزب العمال البريطاني، إن الحزب مستعد لاستلام سدة الحكم، عندما تتعطف حكومة المحافظين على الشعب البريطاني، وتتنازل عن كبريائها وغرورها وتدعو إلى انتخابات.

وأضاف خلال مداخلة عبر «سكايب» بأولى حلقات «استديو لندن» مع الإعلامية جومانة هاشم، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حكومة المحافظين، هي فقط التي تستطيع أن تدعو للانتخابات، بسبب القانون الذي سن في 2010 بمد الانتخابات لـ5 سنوات.

وتابع أن هناك محاولة لسد العجز وعلاج الفشل الضريبي، الذي تم تحت حكم حزب المحافظين خلال 12 عاما، فعديد من الشركات العالمية تتهرب من الضرائب كشركة أمازون ومايكروسوفت وجوجل، وكذلك أصحاب الأعمال غير المقيمين في بريطانيا، لا يدفعون ضرائب، وهناك حاجة إلى استعادة التوازن الضريبي.

واستطرد: «يجب أن يكون هناك أعضاء بالمجتمع البريطاني الذين يتمكنون من الأثرياء القادرين على تحمل أكثر من الفقراء، ولا يعقل أن تزيد الحكومة البريطانية نسبة الضرائب على الفقير وتقلص الخدمات التي تقدمها الحكومة له».

وأوضح: «مشكلة حزب المحافظين أنه عندما ارتطمت أيديولوجيا الحزب بالواقع الاقتصادي تحطمت، ورأينا ما فعل السوق المالي وسوق السندات والمعاشات وما حدث لقيمة الجنيه الإسترليني».