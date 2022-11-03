لم يرزق بأولاد.. 1000 مصحف صدقة جارية لـ«عبدالمنعم» من زوجته بالمنوفية

الحب والوفاء ليس لهم اعلاقة بالموت أو الحياة، من يحب بصدق يظل متمسكًا بحبه أبد الدهر، ويظهر ذلك في صيغة أفعال، وعلى الرغم من أن الإخلاص أصبح عملة نادرة لا تجدها بكل إنسان، إلا أنه لازال هناك كثيرون يحبون بصدق.

زوجة الحاج عبدالمنعم تتصدق بـ1000 مصحف

عبرت زوجة عبد المنعم عبدالجواد، ابن قرية قشطوخ التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، عن حبها ووفاءها لزوجها بعد موته؛ إذ نفذت صدقة جارية على روحه باهداء 1000 مصحف للطلاب وحفظة القرآن الكريم من أبناء قريتها.

وأوضحت زوجة الحاج عبدالمنعم، في حديثها مع «الوطن»: «تبرعت بـ1000 مصحف، جزء من جوائز مسابقة القرآن الكريم لعام 2022 لإحدى جمعيات قرية قشوخ بمحافظة المنوفية، ليكون باقيا في الأذهان، ويبقي الجميع يدعو له بالخير دائما».

وأكد عبد السميع جمال دويدار، ابن أخت عبد المنعم عبدالجواد، والذي يدرس بكلية الطب جامعة المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن» أن الله لم يرزق خاله الراحل بأولاد، وأنه ظل يعتبره طوال فترة حياته في مقام والده.

عبدالسميع: الخال والد

وأضاف: «الخال والد، وأنا كنت بحب خالي زي أبويا بالظبط»، موضحًا أنه قرر أن الصدقة الجارية التي جرى عملها له بعد وفاته ليوصل له جزءًا من حبه وكان ذلك بمساعدة زوجة عبد المنعم الفالغي، واللذان أعطيا لجميع المواطنين مثالًا نبيلًا في الحب الصادق والوفاء.