النائبة سميرة الجزار: كلمة الرئيس في القمة العربية تعبر عن نبض الشارع المصري

أشادت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الدورة الـ31 للقمة العربية في الجزائر، والتي شددت على ضرورة تحقيق التكامل العربي وأهميته في مواجهة التحديات المشتركة، مؤكدة أن الدول العربية تمتلك كل المقومات اللازمة لمستقبل أكثر استقرارا.

القضية الفلسطينية

وأكدت الجزار فى بيان لها، أن ما جاء من تأكيد السيسي أن القضية الفلسطينية ستظل هي القضية العربية الأولى موقف يعبر عن نبض الشارع المصري وموقفه من القضية الفلسطينية التي كانت ومازالت في قلب كل مواطن مصري وعربي على وجه العموم.

مجلس التعاون الخليجي

وثمنت النائبة سميرة الجزار الدور الذي تلعبه دول مجلس التعاون الخليجي على رأسها السعودية والإمارات في دعم الاقتصاد المصري والعربي.

وثمنت أيضا المبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لضخ استثمارات تصل إلى 24 مليار دولار في دول، مثل (السودان – الأردن – البحرين – سلطنة عمان – العراق) وهي خطوة جيدة نحو تحقيق التكامل العربي.