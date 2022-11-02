النائب أحمد عثمان: كلمة الرئيس في القمة العربية بالجزائر حملت رسائل مهمة

أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية بالجزائر، تميزت كالعادة بالقوة والشفافية، إذ تضمنت استعراض التحديات التي تواجه الأمة العربية، وخارطة طريق لعبورها، موضحا أن الكلمة حملت عدد من الرسائل للحكام والشعوب العربية.

أهمية وحدة الصف العربي

وقال إن الرئيس السيسي طالب المشاركين باستذكار محطات التعاون المضيئة في تاريخنا لنجسد فيها أسمى معاني العروبة والإخاء والتكاتف لرفع رايات الحق والعدل، مؤكدا أهمية وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات الراهنة التي تفرضها الظروف العالمية، وترسيخ ركائز الحكم الرشيد والمواطن ونبذ الطائفية والتعصب وتعزيز مفهوم حقوق الإنسان.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى حرص الرئيس السيسي على مواجهة التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة وقطع الطريق أمام دعمهم أو تمويلهم، للحفاظ على أمن واستقرار بلادنا العربية التي دفعت ثمن دعم الإرهاب خلال العقود الماضية، موضحا أن مصر خاضت حربا شرسة في مواجهة الجماعات الإرهابية في سيناء حتي نجحت في القضاء عليها.

تحقيق شراكة فعلية

وأضاف أن الرئيس أكد في كلمته على أن مصر ستظل طامحة وراغبة فى تحقيق شراكة فعلية فيما بين دولنا على أرضية ما يجمعنا من تاريخ مشترك، والتطلع نحو مستقبل أكثر ازدهارًا يتشكل من خلال اضطلاع كل دولة بمسئولياتها على النطاق الوطني في سياق أوسع من العمل الجماعى على تعزيز قدراتنا العربية سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، مؤكدا أن تكامل القدرات المتباينة إنما ينشئ منظومة صلبة قادرة على مواجهة التحديات المشتركة، والأزمات الدولية المستجدة بما في ذلك أزمتي الطاقة والغذاء.

وشدد على أهمية تعزيز العمل العربي الجماعي حتى في التعامل مع الأزمات الجديدة التي جاءت لاحقة على القضية الفلسطينية، فى ليبيا وسوريا واليمن والعراق والسودان، وإلا سيظل أمن وسلم الشعوب الشقيقة في تلك الدول مهددين بتجدد ويلات تلك الأزمات، وستظل الأخيرة ثغرات في المنظومة العربية ومراكز لعدم الاستقرار، ما يؤثر علينا جميعًا ويعرقل جهود التنمية والتكامل.