أهم المعلومات عن الراحل إبراهيم عبدالشفيع.. «بياع الورد» أبرز أغانيه

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، الفنان إبراهيم عبدالشفيع، الذي يعتبر متعدد المواهب؛ اذ أنه مطرب ومُلحن مصري، من مواليد مدينة الإسكندرية، وتحديدا بمنطقة غبريال، عن عمر يناهز الـ86 عاما.

معلومات عن إبراهيم عبدالشفيع

وبدأ إبراهيم عبد الشفيع حياته الفنية عندما افتتحت إذاعة الإسكندرية، وأعتمدَ في عام 1954 كمُطرب، ولاحقا كملحن على يد المذيع حافظ عبدالوهاب والفنان أحمد خميس، ثم انتقلَ إلى القاهرة مع المخرج محمود شركس.

كانت أولَ أعمال إبراهيم عبد الشفيع الغنائية في إذاعة القاهرة، هي خماسية عابر سبيل، وسجلَ أيضًا أغاني مصورة في تلفزيون القاهرة، وجرى تكريمه من قبل وزير الثقافة الأسبق محمد صابر عرب، وأيضًا رئيس دار الأوبرا المصرية الموسيقية إيناس عبدالدايم، في مهرجان الأغنية المصرية على مسرح سيد درويش، ضمن فعاليات المهرجان الدورة السابعة لسنة 2013.

وكانَ إبراهيم عبدالشفيع عضوا بمجلس نقابة المهن الموسيقية بالقاهرة، دورتين متتاليتين، في زمن الموسيقي أحمد فؤاد حسن، وأيضًا كان عضوا بمجلس إدارة جمعية الملحنين والمؤلفين والناشرين دوريتن، في زمن الموسيقي محمد الموجي والشاعر عمر بطيشة، وكذلك في لجنة الاستماع باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

أهم الفنانين الذين عاصرهم إبراهيم عبدالشفيع

وعاصر الراحل كبار المطربين والملحنين والشعراء، ولحن لكبار الفنانين مثل صباح وأحمد عدوية وسمير الإسكندراني وليلى نظمي وكارم محمود، ومن أبرز أغانيه: «شي لله يا مرسي يا أبو العباس، شال الحليوة، بياع الورد».

وسبق وكرمته محافظة الإسكندرية وأطلقت اسمه عام 2016 على مسرح ثقافة الشاطبي.