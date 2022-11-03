بعد موافقة مجلس النواب.. تعرف على المستفيدين من علاوة غلاء المعيشة

وافق مجلس النواب، أول أمس، على مشروع قانون بمنح علاوة غلاء معيشة استثنائية، للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبمنحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.

المستفدين من علاوة الغلاء

وقد حدد مشروع القانون الفئاء المستفيدة من هذه العلاوة، حيث نصت المادة الأولى من المشروع على أن المستفيدين من هذه علاوة الغلاء هم، كل موظف تم تعينه من الموظفين أو العاملين، بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على الآتي:

يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملون غير المخاطبين به علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدارها 300 جنيه شهريا، ويستفيد من هذه العلاوة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه العلاوة جزء من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.

المقصود بالموظفين والعاملين

كما أوضح مشروع القانون، أن المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.