مجلس النواب يُحيل مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للوعي للجان المختصة

أحال المستشار الدكتور حتفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وعشر أعضاء بشأن إنشاء المجلس الأعلى للوعي، إلى اللجان البرلمانية المختصة «لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والثقافة والإعلام والأثار والخطة والموازنة وحقوق الإنسان».

مجلس النواب

ويشار إلى أن مجلس النواب، بدأ جلسته البرلمانية منذ قليل لمناقشة طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من الأعضاء حول عدد من الملفات الخاصة بالتنمية المحلية، في حضور الوزير المختص اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

طلبات إحاطة وأسئلة لوزير التنمية المحلية

وتضمنت أبرز طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب تحركات الدولة لمواجهة البناء العشوائي والمخالف وكذلك الإجراءات المتخذة لمواجهة البناء العشوائي، ومستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها وخطة التعامل مع الأمطار والسيول، والقرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية، ويصل عددها لنحو 106 أداة رقابية.

كما تضمنت الطلبات إشكالية عدم تنظيم الأسواق ومواقف سيارات الأجرة وساحات انتظار المركبات ومشروعات وخطوط النقل الجماعي، وأخرى تتعلق بقرار غلق المقاهي والمحال، وكذلك فرض ضرائب ورسوم إضافية على لافتات المحال التجارية وغياب التخطيط العمراني وانتشار العشوائية بمحافظة الإسكندرية.