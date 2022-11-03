انطلاق عمليات الصيد بمواني مطروح والسلوم بعد استقرار حالة الطقس

انطلقت عمليات الصيد على سواحل محافظة مطروح، اليوم الخميس، بعد فتح سروح الصيد في المواني بثلاثة موان، هي مينائي مرسى مطروح الشرقي والغربي، وميناء السلوم، وذلك بعد استقرار الملاحة البحرية وحالة الطقس.

وشهدت الأيام الماضية موجة من الطقس السيئ ضربت البلاد، تمثلت في سقوط أمطار ونشاط لحركة الرياح، ما أدى إلى عدم استقرار حالة البحر، والتأثير على حركه صيد الأسماك في البحر المتوسط.

استقرار حالة الطقس

وأكد منصور الفردي، رئيس جمعية الصيادين بمطروح، استقرار حالة الطقس اليوم، ومن ثم استقرار حالة البحر، حيث خرجت مراكب الصيد بحثا عن الرزق على سواحل مطروح بعد استخراج التصاريح اللازمة والتي تبدأ من يوم حتى 7 أيام لكل مركب على حدة.

توجيه الصيادين في البحر

وأضاف رئيس جمعيه الصيادين في محافظه مطروح، أن هناك متابعة لجميع الصيادين خاصة خلال فصلي الخريف والشتاء، والتي تنشط فيهما النوات في البحر، ويُجرى توجههم، خاصة حال عدم استقرار الطقس وارتفاع الأمواج والمد والجزر خلال فترات النوة، والتي تؤثر على عمليات الصيد في البحر، ويتم خلالها وقف سروح الصيد للحفاظ على الصيادين والبحارة.

كما يُجرى توجيه المراكب القادمة من المدن الساحلية بالمحافظات الأخرى للصيد، مثل برج مغيزل وأبو قير وعزبة البرج، والعديد من المواني من خارج مطروح لدخول أقرب ميناء لها حال عدم استقرار البحر، للحفاظ على حياة الصيادين، بحسب رئيس الجمعية.

أشهر مناطق صيد الأسماك في مطروح

وتعد منطقة غرب النجيلة وسواحل سيدي براني وسواحل السلوم حتى نهايه حدود المياه الإقليميه المصرية مع ليبيا من أكثر المناطق التي يقبل عليها الصيادون لصيد الأسماك، طبقا لوليد عبد الرحمن أحد الصيادين في مطروح.