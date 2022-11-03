انطلاق أول مجلس لإقراء القرآن الكريم بمسجد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ غدا

ينطلق فجر غد الجمعة 4 نوفمبر، أول مجلس لإقراء القرآن الكريم، بمسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، بمدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وقال القارئ الشيخ أحمد عوض إسماعيل أبو فيوض، نقيب قراء كفر الشيخ، والقارئ بالإذاعة والتلفزيون، لـ«الوطن»، إنه سيترأس مجلس إقراء القرآن الكريم بمسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي يوم الجمعة من كل أسبوع، عقب صلاة الفجر.

ما هو مجلس الإقراء؟

وأكد «أبو فيوض» أن مجالس الإقراء عبارة عن جلوس أحد كبار القراء المكلف برئاسة مجلس الإقراء في وسط الجمهور ويبدأ الجمهور في قراءة القرآن الكريم من المصحف بدءاً من أول جزء، ويقوم القارئ بالمراجعة للجمهور وتعريفهم القراءة الصحيحة برواية حفص عن عاصم، منوهاً بأن مجلس الإقراء يختلف عن المقرأة التي تتم إقامتها لكبار القراء بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة.

وأوضح «أبو فيوض» أنه تم التنبيه في كل الفروض بمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي أنه سيتم إقامة مقرأة برئاسة القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، نقيب قراء كفر الشيخ، وتم اختيار فجر يوم الجمعة من كل أسبوع لمشاركة أكبر عدد من الجمهور، باعتباره إجازة أسبوعية.

تعلم قواعد النطق السليم

وأشار «أبو فيوض»، إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف وعنايتها بالقرآن الكريم، والحرص الدائم على تعلم قواعد النطق السليم على الوجه الذي يعين على حُسن قراءة القرآن الكريم، وتدبره، وفهم مقاصده.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد اعتمد في وقت سابق، ستة عشر مجلسًا لإقراء القرآن الكريم على كبار القراء، وأعلام دولة التلاوة في مصر، عقب صلاة الفجر وفق أيام محددة لكل محافظة على مدار الأسبوع.