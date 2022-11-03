أخبار أسيوط: تعيينات جديدة بالجامعة.. ومتابعة مشروعات حياة كريمة

شهدت أخبار أسيوط، اليوم الخميس، العديد من الأحداث والتي تضمنت إعلان موعد التقديم لمنصب عميد كلية التربية النوعية وتعيين قيادات جديدة بجامعة أسيوط، فضلا عن مناقشة المحافظ موقف تنفيذ مشروعات حياة كريمة.

التقديم لمنصب عميد كلية التربية النوعية

تضمنت أخبار أسيوط إعلان الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، عن فتح باب الترشح بالجامعة لشغل منصب عميد كلية التربية النوعية وذلك تزامناً مع قرب انتهاء الفترة القانونية للعميد الحالي التي تبدأ يوم 6 حتى 10 نوفمبر الجاري ويعقبها إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين.

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط

كما شملت أخبار أسيوط صدور قرار رئيس جامعة أسيوط بتعيين الدكتور إبراهيم حسين إبراهيم عبد السميع الأستاذ بقسم الإدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية وكيلاً لشئون التعليم والطلاب وذلك لمدة 3 سنوات، وتجديد تولي الدكتور محمد حلمي المرسي الحفناوي القائم بعمل وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون الدراسات العليا والبحوث الإشراف على قسم العمارة بالكلية وذلك لمدة عام، وقيام الدكتور أحمد عبد الهادي محمد حسانين الأستاذ بكلية الطب البيطري بالعمل مديرا لوحدة بحوث البيولوجيا الجزيئية بمعهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزيئية.

مناقشة مشروعات حياة كريمة

وشملت أخبار أسيوط عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي يجرى تنفيذها في 7 مراكز على مستوى المحافظة وذلك للوقوف على آخر الأعمال المنفذة بها ورصد أية ملاحظات للعمل على تلافيها بشكل عاجل لدخول هذه المشروعات الخدمة بكامل طاقتها تبعاً للجداول الزمنية المحددة.

وقال محافظ أسيوط، في بيان، إن المشروعات التي يتم تنفيذها بقرى المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري التي بلغ عددها 149 قرية وحصر المشروعات التي جرى الانتهاء منها وبحث إمكانية تسليمها في أقرب وقت ممكن وكذا المشروعات الجاري تنفيذها كما تم استعراض الآليات الخاصة بتلافي أية ملاحظات أو معوقات يتم رصدها للإسراع بأعمال التنفيذ لدخول هذه المشروعات الخدمة بما يعود بالنفع على المواطنين.