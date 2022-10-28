محافظ أسيوط يتابع نسب تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في 7 مراكز

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعه الأسبوعي، لمناقشة آخر المستجدات ونسب التنفيذ ومعدلات الأداء بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والجاري تنفيذها بقرى 7 مراكز المستهدفة ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير القرى من خلال توصيل كافة الخدمات والمرافق للمواطنين لضمان حياة كريمة لهم.

حضر الاجتماع المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة واللواء مجدي أحمد محمود مدير قطاع أسيوط بدار الهندسة واللواء أركان حرب هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام تنفيذ المشروعات بفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة والمهندس هشام أبو ضيف مدير تنفيذ مشروعات جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس محمد عادل مدير تنفيذ مشروعات جهاز تعمير الوادي الجديد وممثلي الشركات والهيئات والمديريات الخدمية، ووكلاء الوزارات ورؤساء المراكز المستهدفة وسوزان محمد راضي منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصري بالمحافظة.

متابعة أعمال مشروعات «حياة كريمة»

واستعرض محافظ أسيوط، خلال الاجتماع، تقرير دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية حول متابعة أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وما جرى تنفيذه من أعمال وأبرز الملاحظات وسبل تلافيها بالتعاون بين جميع الجهات المعنية، كما استعرض أيضًا نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للمشروعات بالمراكز المدرجة في مختلف القطاعات الخدمية منها «مياه الشرب والصرف الصحي – الصحة – التضامن الاجتماعي – الاتصالات – الغاز الطبيعي – التضامن الاجتماعي – الشباب والرياضة»، وأشار إلى أنه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيًا، من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها، للتأكد من كونها تجري طبقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات في حالة حدوثها، مضيفاً أن تلك المشروعات ستساهم في إحداث تغيير واضح وواقعي في هذه المناطق على نحو أفضل، موجهًا رؤساء المراكز المستهدفة بتفقد المشروعات مع ممثلي الجهات المختلفة للوقوف على سير العمل وحل أي مشكلة في وجود جميع الأطراف المعنية.

تفاصيل معدلات تنفيذ المشروعات

كما ناقش «سعد» تفاصيل معدلات التنفيذ للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، المتمثلة في المجمعات الخدمية التي تعدت 35 مشروعا بتكلفة 358 مليون جنيه، والمجمعات الزراعية 35 مشروعا بتكلفة 259 مليون جنيه، والشباب والرياضة 82 مشروعا بتكلفة 366 مليون جنيه، و39 وحدة إسعاف بتكلفة 67 مليون جنيه و137 وحدة صحية بتكلفة مليار و248 مليون جنيه، والكباري والمشايات بواقع 171 مشروعا بتكلفة 198 مليون جنيه، و149 مشروع صرف صحي بتكلفة 10 مليارات و230 مليون جنيه، و149 مشروع مياه شرب بتكلفة مليارين و413 مليون جنيه، و131 مشروع أبنية تعليمية (1227 فصلا دراسيا)، بتكلفة 431 مليون جنيه، و149 مشروع كهرباء بتكلفة 4 مليارات و936 مليون جنيه، و28 مشروع ري بتكلفة 733 مليون جنيه، و4 مشروعات مجمعات سكنية، بتكلفة 110 ملايين جنيه، و36 مشروعا ضمن التضامن الاجتماعي بتكلفة 166 مليون جنيه، 149 مشروعا لتطوير الطرق الداخلية، و7 مشروعات لتطوير الطرق الرئيسية بتكلفة 168 مليون جنيه.

كما جرى تنفيذ 149 مشروع غاز طبيعي، و149 مشروعا في مجال الاتصالات، وسكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه، و62 مشروعا متنوعة ما بين أسواق ومواقف ونقاط إطفاء بتكلفة 434 مليون جنيه، و4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و11 محطة سكة حديد ومحطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه، ليصل الإجمالي إلى 1930 مشروعا بتكلفة إجمالية 43 مليارًا و598 مليون جنيه.

مبادرة حياة كريمة في أسيوط

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي «ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح»، فيما يتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي «منفلوط وديروط»، ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.