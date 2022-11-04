الجمهورية الجديدة تضع كفر الزيات بالغربية على عرش الصناعة.. شركات ضخمة لإنتاج زيوت وأسمدة

تولي الدولة اهتماماً كبيرًا بقطاع الصناعة والتجارة بالتزامن مع مبادرة «ابدأ»، وتعد مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، إحدى أهم المدن الصناعية الكبرى، إذ تضم أكبر 3 مصانع وهي الشركة المالية والصناعية وشركة المبيدات وشركة الإسكندرية للزيوت.

وقال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن شركة الإسكندرية للزيوت والصابون من الشركات الرائدة في تصنيع الأعلاف وزيت الطعام التمويني والحر، موضحاً أن هناك مخزون للمواد الخام يكفي لمدة 6 أشهر.

وأضاف «رحمي»، أن القيادة السياسية حريصة على إزالة العقبات والصعوبات التي تواجه تلك الشركات، والاستماع إلى العاملين وتلبية مطالبهم ورغباتهم وحل مشاكلهم؛ كونهم أحد الأعمدة التي تتكئ عليها الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.

الرئيس السيسي أعاد للصناعة إكسير الحياة

وقال المهندس عبد العظيم العباسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المالية والصناعية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد للصناعة إكسير الحياة، موضحًا أن المؤتمر الاقتصادي كان من ضمن أهدافه توطين الصناعة المحلية وتقليل الواردات، موضحا حرص الشركة المالية والصناعية على تنفيذ قرارات الرئيس السيسي فيما يتعلق بتحسين الأوضاع المالية والصحية للعاملين، وتقديم خدمات تليق بهم، لافتا إلى أنه جرى التعاقد مع مستشفيات متميزة لتقديم خدمات طبية وتوفير الرعاية الاجتماعية للعاملين، وفتح نادي الشركة لدخول جميع أبناء كفر الزيات بسعر رمزي.

إنتاج تعبئة مصنع الأسمدة الزراعية

وأضاف «العباسي»، أن مصنع تعبئة الأسمدة يعمل على 3 خطوط زادت إنتاجيتهم من 2000 طن إلى 2600 طن يوميًا، ويجري توزيعها على مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، إلى جانب مصنع حامض الكبريتيك الذي يعمل بأحدث الوسائل وينتج 400 طن يوميًا، ويستخدم في تصنيع «السوبر فوسفات» لتسميد الأراضي الزراعية، مشيراً إلى قدرة الشركة على تغطية 65% من احتياجات الجمهورية والباقي من خلال شركة أبو زعبل، إلى جانب تصدير 30% من إنتاج الشركة.

شركة الإسكندرية للزيوت والصابون

وفي سياق متصل، أكد المهندس محمود دويدار، العضو المنتدب لشركة الإسكندرية للزيوت والصابون بكفر الزيات، أن الشركة شهدت تطورا كبيرا في عهد الرئيس السيسي، وأصبحت تضم 700 عامل وتنتج 5000 طن علف شهريًا و6000 طن زيت و1200 طن من سليكات البوتاسيوم، فضلًا عن الصابون والمنظفات، مضيفًا أن الشركة بفضل الخطط والبرامج الموضوعة استطاعت تحقيق أرباح سنوية تخطت الـ40 مليون جنيه، وتعد من أكثر الشركات تحقيقًا للأرباح خلال الـ 5 سنوات الماضية.

فيما تعمل شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات على إنتاج المبيدات الخاصة لوقاية المزروعات والمركبات الحيوية وأدوات الصحة العامة والمبيدات المنزلية، بالإضافة إلى الكبريت والنحاس والزيوت المعدنية، وجميعها مناسبة لأصحاب الحيازات الصغيرة والمزارع الكبيرة والمصدرة في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، والتي تساهم في زيادة كمية المحاصيل.