«الإسكندرية للزيوت»: مصر تستهلك 2.4 مليون طن.. وتوجه لزراعة المحاصيل الزيتية

قال أحمد عبدالوهاب، رئيس شركة الإسكندرية للزيوت، إنَّ مصر تستهلك 2.4 مليون طن من كل أنواع الزيوت، منها مليون طن عبارة عن زيت النخيل ومشتقاته، ويتمّ استيراده من ماليزيا وإندونيسيا، نظرًا لطبيعة هذه البلاد الاستوائية، بينما 1.4 مليون طن الباقية عبارة عن الصويا وعباد الشمس وزيت الكانولا.

ارتفاع الأسعار تضاعف 3 مرات

وأضاف «عبدالوهاب»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أنَّ سلعة الزيت استراتيجية لا غنى عنها للمواطن، ويسجل سعر طن الزيت الخام 30 ألف جنيه.

وأشار إلى أنَّ من أسباب عدم زراعة المحاصيل الزيتية في مصر هي محدودية الأراضي الزراعية، مبينًا أنَّ هناك توجه في زراعة المحاصيل الزيتية في مشروع المليون ونصف المليون فدان، ووزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة التموين والإرشاد الزراعي في زراعة 250 ألف فدان لمحصول الصويا، وهذه هي البداية.

3 مجمعات صناعية جديدة

ولفت إلى أنَّ المجمعات الصناعية لشركات الزيوت لم تشهد منذ 30 عامًا أي تطوير بها، والقيادة السياسية وجهت بتطوير كل شركات قطاع الأعمال العام، وإسناد عملية هيكلة إلى مكتب عالمي لمدة عامين، الذي توصل إلى ضرورة إنشاء 3 مجمعات صناعية وهي مجمع صناعي في برج العرب بطاقة استخلاص من البذور 900 ألف طن سنويًا، ومجمع في السادات بطاقة 240 ألف طن سنويًا، ومجمع في سوهاج بطاقة 600 ألف طن سنويًا، بإجمالي 1.5 مليون طن بذور سيتم استخلاصهم في المجمعات الصناعية الجديدة.