رئيس الوزراء: سنبقي على سعر الخبز كما هو رغم ارتفاع تكلفة إنتاجه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار الحكومة في تبني حزم الحماية الاجتماعية واسعة التغطية، وعلى راسها دعم الخبز والإبقاء على سعره للمستهلك على الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية، لتتحمل الدولة فرق التكلفة الإنتاجية الذي يستفيد منه 71 مليون مواطن، إضافة إلى منظومة دعم السلع التموينية التي يستفيد منها 64 مليون مواطن، بخلاف الدعم النقدي المُقدم في إطار برنامجي تكافل وكرامة للمستحقين لتخفيف الأعباء عن كاهل هذه الفئات.

دعم مادي استثنائي لنحو 9.1 مليون أسرة

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في رده على استفسارات المحور الاقتصادي للحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي والتي أرسلها إلى ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطني، أن الدولة تتبنى عدد من الإجراءات لدعم منظومة الحماية الاجتماعية بما يتضمن إعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، وتشمل إمكانية تقديم الدعم المادي الاستثنائي لنحو 9.1 مليون أسرة، بتكلفة اجمالية شهرية 1.121 مليار جنيه.

إجراءات حماية اجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه

ولفت إلى أن الدولة أطلقت حزمة من الإجراءات المالية وإجراءات الحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وتخفيف آثارها على المواطنين، كما تم إصدار قرار لتنظيم صرف السلع التموينية للمواطنين من أصحاب بطاقات الدعم التمويني، والذي نص على قواعد محددة، تحقق هدف توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين من مستحقي الدعم التمويني.