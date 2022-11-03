«مدبولي» يكرم محافظ أسوان لحصول قرية «فارس» على شهادة «ترشيد» للمجتمعات الريفية الخضراء

كرم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بحصول قرية «فارس» بالمحافظة على شهادة «ترشيد» للمجتمعات الريفية الخضراء، إذ أصبحت «فارس» أول قرية مصرية تحصل على هذه الشهادة، وتم إهداء محافظ أسوان جائزة مقدمة من الجمعية المصرية للأبنية الخضراء كجهة تقييم مستقلة، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

«القرية الخضراء» تستهدف تأهيل قرى المبادرة

وشهد اليوم إطلاق مبادرة «القرية الخضراء»، والتي تستهدف تأهيل قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية بشاركة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمحافظات والجمعية المصرية للأبنية الخضراء كجهة تقييم مستقلة، حيث تم تحديد مجموعة من المعايير الموضوعية لاختيار أحدى القرى لتنفيذ المبادرة بها لتكون نموذجًا يمكن تعميمه على 175 قرية مصرية خلال الفترة القادمة.

«فارس» أول قرية مصرية تحصل على «ترشيد»

وتم اختيار قرية «فارس» بمحافظة أسوان، والعمل خلال 6 أشهر الماضية لتأهيل القرية للحصول على شهادة ترشيد للمجتمعات الريفية الخضراء والتي ستكون بذلك أول قرية مصرية تحصل على هذه الشهادة، وتسلم التكريم من مؤسسة حياة كريمة آية عمر رئيس مجلس أمناء المؤسسة، كما تسلم الجائزة من وزارة التخطيط الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشؤون المتابعة، فيما تسلم الجائزة من محافظة أسوان اللواء أشرف عطية، المحافظ.