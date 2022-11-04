رئيس الوزراء الباكستاني السابق يتماثل للشفاء بعد تعرضه لمحاولة اغتيال

قال الدكتور فيصل سلطان، الطبيب المعالج لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الذي تعرض لمحاولة اغتيال أمس إن حالة خان الصحية مستقرة وأنه بخير.

وكان عمران خان غادر رئاسة الحكومة إثر سحب الثقة منه قبل أشهر، والذي وصف خروجه من السلطة بالمؤامرة التي تقف خلفها الولايات المتحدة الأمريكية.

رئيس الوزراء السابق يتماثل للشفاء

وذكر راديو شبكة تشانيل نيوز آشيا السنغافوري في نشرته الإنجليزية أن عمران خان يتماثل للشفاء في مستشفى شوكت خانوم بمدينة لاهور شرقي باكستان بعدما أصيب في ساقه خلال مسيرة لأنصاره وهو في مدينة وزير آباد بشرق البلاد حين فتح مسلح النار على موكبه.

عمران خان كان يقود مسيرة احتجاجية

وكان خان يقود مسيرة احتجاجية صوب إسلام آباد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، حين تعرض موكبه لإطلاق النار.

تجدر الإشارة إلى أن الهجوم على خان يعيد أصداء الاغتيال الذي تعرضت له رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنظير بوتو في عام 2007 التي لقت مصرعها جراء تفجير قنبلة ضخمة بالقرب من مركبتها بينما كانت تحيي أنصارها في مدينة روالبندي وهي واقفة في سيارتها.

مصر تدين محاولة اغتيال رئيس وزراء باكستان السابق

وأعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم عن إدانتها لمحاولة اغتيال رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان.

وأكدت مصر على تضامنها مع حكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، متمنيةً سرعة الشفاء لرئيس الوزراء السابق وكافة المُصابين.