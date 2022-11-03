دبلوماسي سابق لـ«القاهرة الإخبارية»: شعبية عمران خان ستزداد في باكستان بعد محاولة اغتياله

قال السفير جاويد حفيظ، دبلوماسي باكستاني سابق، إن تداعيات محاولة اغتيال عمران خان، رئيس وزراء باكستان السابق، خطيرة جدا بالنسبة للبلاد، مشيرًا إلى أن عمران خان تم نقله إلى المستشفى وبصحة جيدة الآن، وسيعود إلى مكانه غدًا أو بعد غد على الأرجح.

وأضاف «حفيظ»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن باكستان لم تنزلق في الفوضى مثلما كان يريد منفذوا عملية غتيال عمران خان، موضحا أن شعبية عمران خان في الشهور الماضية ظهرت بشكل كبير.

وأشار الدبلوماسي السابق، إلى أن شعبية عمران خان ستزداد أكثر في الشارع الباكستاني بعد محاولة الاغتيال الفاشلة الحالية. وأصيب رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، خلال إطلاق نار استهدف أنصاره بينما كانوا يتوجهون إلى العاصمة إسلام آباد.

وأصيب عمران خان، بينما كان يشارك في مسيرة ضخمة لأجل انتقاد سياسة الحكومة الحالية في باكستان، مما أدى إلى حالة من الفوضى بين الجموع.