كولر يقضي على هيمنة 3 مدافعين في الأهلي.. والمحصلة «دفاع حديد»

أطاح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بـ3 لاعبين من القوام الأساسي للمارد الأحمر في السنوات الأخيرة، حيث ظهر كل من أيمن أشرف ومحمد هاني ورامي ربيعة، خارج الحسابات بنسبة كبيرة منذ انطلاق الموسم الحالي.

وتولي كولر قيادة الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد، وخاض المدرب السويسري، 6 مباريات، بواقع مباراتين في دوري أبطال أفريقيا، و3 في بطولة الدوري الممتاز، ومباراة السوبر المحلي.

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