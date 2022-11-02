كولر يضع 3 لاعبين على قائمة الراحلين من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الضوء الأخضر لإدارة الكرة داخل القلعة الحمراء، لرحيل 3 لاعبين عن صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل، على سبيل الإعارة، لمنحهم فرصة المشاركة والاستفادة منهم في الموسم الجديد، حال الحاجة إلى خدماتهم.

وعلم «الوطن سبورت» من مصدر داخل الجهاز الفني للأهلي، أنَّ مارسبل كولر وافق على إعارة محمد محمود وزياد طارق ومصطفى سعد ميسي، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.