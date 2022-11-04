تأثير التغيرات المناخية على البيئة وصحة الإنسان في ندوة بمكتبة طفل بورسعيد

نظمت مكتبة طفل حديقة الأمل ببورسعيد، اليوم، محاضرة بعنوان «التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة وعلى صحة الإنسان» بمدرسة الملك فيصل الإعدادية بنات.

يأتي ذلك ضمن مواصلة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة هشام عطوة لتنفيذ مبادرة «اتحضر للأخضر» لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والارتقاء بالبيئة والحفاظ عليها ومواجهة التغيرات المناخية والبيئة وإشراف محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي تحت إدارة دكتورة جيهان الملكى بإشراف سمية عبد الرازق مديرة المكتبة، ورانيا شريف مسؤول الإعلام بالفرع.

زيادة الاحتباس الحراري

وتناول الدكتور توفيق السيد خطاب، أستاذ التنمية البشرية، في المحاضرة، التحولات في درجات الحرارة وأنماط الطقس من فعل الطبيعة أو بفعل البشر وزيادة درجات الحرارة على كوكب الأرض في القرن التاسع عشر بفعل البشر، نتيجة حرق الوقود والنفط والفحم والغاز التي نتج عنها الانبعاثات الغازية من ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان، ما أدى إلى زيادة الاحتباس الحراري الذي كان له التأثير الكبير على كل مجالات الحياة.

نقص الغذاء

كما تناول تأثير ارتفاع درجة الحرارة والتي بلغت 1.5 درجة مئوية أدى إلى الجفاف في كثير من مناطق العالم، ما ترتب عليه المجاعة، نتيجة انعدام ونقص الغذاء وجفاف الأنهار، ما أثر على إنتاج المحاصيل الزراعية.

كما أوضح «توفيق» آثار ومخاطر ارتفاع درجة الحرارة في حدوث الفيضانات والأعاصير وغرق الجزر والمدن الساحلية نتيجة ذوبان الجليد في القطب الشمالي والجنوبي لزيادة منسوب مياه البحار والمحيطات، وكذلك الحرائق في الغابات في كثير من الدول، ما أثر على البيئة بالتعرض للتلوث وانتشار الأمراض والأوبئة.

التوصيات

ووضع توصيات منها تكثيف زراعة الأشجار وبناء الجسور والكباري للحماية من درجات الحرارة المرتفعة ومن الأعاصير، وكان الاهتمام بنشر أجهزة الإنذار المبكر والمحافظة على نظافة البيئة من النفايات والتخلص منها فتم عقد موتمرات منها باريس سنة 2015.

وطالب توفيق بالسلام العالمي ونبذ الحروب والصراعات في العالم والحفاظ على البيئة بتعاون الجميع دون تدمير الأرض والبشرية بأيدينا.