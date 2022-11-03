«حياة كريمة» تعلن المشاركة بورشة عمل في قمة المناخ لعرض نموذج القرية صديقة البيئة

أعلنت مؤسسة «حياة كريمة»، مشاركتها في مؤتمر قمة المناخ، إيمانا منها بأهميته، من أجل المساهمة في مهمة إنقاذ الأرض، من خلال النسخة الـ17 من مؤتمر الشباب للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ «COP 27»، الذي ينعقد في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022، لمناقشة أهم قضايا التغيرات المناخية، التي تواجه الكرة الأرضية.

مشاركة حياة كريمة بقمة المناخ

قالت الدكتورة غادة البهنساوي، رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة «حياة كريمة»، إن المؤسسة ستشارك في «قمة المناخ» بجلسة للتعريف بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وعقد ورشة عمل تتناول نموذج القرية الخضراء «قرية فارس» بأسوان، التي دخلت حيز التجديد، والتحسين ضمن المبادرة الرئاسية للقرى الأكثر احتياجا، إذ تحولت من قرية معدومة إلى نموذج يحتذى به، يسلط الضوء عليه بقمة المناخ.

عرض تجربة حياة كريمة بقمة المناخ

وتابعت رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة «حياة كريمة» في تصريحات لـ«الوطن»: حياة كريمة ستعرض تجربتها في محاولة حماية المناخ من خلال مشروعات ومبادرات حياة كريمة في جميع القرى المصرية، بمؤتمر قمة المناخ، مشيرة إلى أن المؤسسة تواصل عقد الحوارات المجتمعية بكل المحافظات والقرى، لإجراء الجلسات النقاشية مع كل المواطنين من كل الفئات، في إطار الاستعداد للمرحلة الثانية من حياة كريمة، للاستماع إلى المطالب والاقتراحات والوقوف عليها.

جهود حياة كريمة في مجال البيئة

جدير بالذكر، أن مؤسسة حياة كريمة كرمت نظرا لمجهوداتها في مجال البيئة، التي ساهمت في إنقاذ الكرة الأرضية، من خلال عدة مشروعات بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وشركة إيكونسلت للاستشارات الهندسية والبيئية والجمعية المصرية للأبنية الخضراء.