«المبادرة الوطنية» تعلن فوز 18 مشروعا أخضر في المحافظات

شهدت فعاليات المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والمنعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإعلان عن المشروعات الـ 18 الفائزة ضمن المبادرة وكذلك الـ 27 مشروع سفير بالمحافظات، كما تم تكريم الفائزين وتوزيع الجوائز بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعددًا من الوزراء والمحافظين، وفقا لبيان صادر عن وزارة التخطيط.

وشملت فعاليات المؤتمر جولة تفقدية لرئيس الوزراء والوزراء لمعرض المشروعات المتأهلة على مستوى المحافظات.

تكريم الدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة

وخلال الفعاليات تم تقديم جوائز خضراء خاصة لتكريم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، Green Go ، كما تم تكريم الدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة للحصول على شهادة ترشيد للمجتمعات الريفية الخضراء عن قرية فارس- محافظة أسوان.

تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، هي مبادرة تنموية تتسق مع التوجه الجاد للدولة المصرية للتحول الأخضر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي حددت ملامحها رؤية مصر 2030.

مبادرة القرية الخضراء

وأعلنت السعيد خلال فعاليات المؤتمر إطلاق مُبادرة "القرية الخضراء"، والتي تستهدف تأهيل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية، بشراكةٍ مثمرة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمحافظات وشركة إيكونسلت للاستشارات الهندسية والبيئية والجمعية المصرية للأبنية الخضراء كجهة تقييم مستقلة، موضحه أن ذلك التعاون بدأ بتحديد مجموعة من المعايير الموضوعية لاختيار إحدى القرى التي يمكن تنفيذ المبادرة بها، ولتكن نموذجًا يمكن تعميمه على 175 قرية مصرية خلال الفترة القادمة.

وأشارت إلى اختيار قرية فارس بمحافظة أسوان، حيث جرى العمل خلال الستة أشهر الماضية لتأهيل القرية للحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء، ولتكن تلك قرية فارس أول قرية مصرية تحصل على هذه الشهادة.

كما أشارت السعيد إلى إصدار 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة التنمية المحلية، والقيام بمطابقة تلك التقارير مع الـ 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة.