رئيس الوزراء يكرّم «إي فاينانس» ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

حصلت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس»، التابعة لمجموعة «إي فاينانس»، للاستثمارات المالية والرقمية، على تكريم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في ضوء جهود الشركة ومشاركاتها بمشروع مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك خلال مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

جهود التحول الرقمي

قدم «مدبولي»، التكريم لإبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «إي فاينانس»، للاستثمارات المالية والرقمية، لدورها الكبير في مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والتي قدمت خلالها شركة إي فاينانس التابعة الكثير من عمليات وجهود التحول الرقمي لضمان تيسير الإجراءات ونجاح تطبيق المنظومة وفقاً لأحدث النظم والآليات الرقمية.

جاء التكريم بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والسفير سامح شكري وزير الخارجية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة.

إدارة وتشغيل منظومة إحلال السيارات

وتلعب شركة «إي فاينانس»، دوراً محورياً في بناء وإدارة وتشغيل منظومة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي منذ إطلاقها وبما حققته من أبعاد مجتمعية وبيئية وصناعية ساهمت بشكل رئيسي في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل الحد من التلوث البيئي الناتج عن عوادم السيارات القديمة التي مضى على صنعها 10 أعوام فضلاً عن خفض تكاليف تشغيل تلك السيارات.

ونجحت مبادرة إحلال السيارات حتى الآن في تلقي أكثر من 40 ألف طلب على الموقع الإلكتروني، وتم تخريد أكثر من 21 ألف سيارة متقادمة كانت سبباً رئيسياً في التلوث البيئي داخل مصر، فضلاً عن إحلال تلك السيارات بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي صديق البيئة وهو الأكثر وفرة والأقل تكلفة بما يدعم البعد الاقتصادي والاجتماعي لتلك المبادرة.

ضم مدن ومحافظات جديدة للمبادرة

ومن المستهدف التوسع في المبادرة، بالتزامن مع قمة المناخ المقرر عقدها في شرم الشيخ في نوفمبر الحالي، من خلال العمل على ضم مدن ومحافظات جديدة من بينها مدينة شرم الشيخ ومحافظتي أسوان والأقصر، ومحافظات المرحلة الأولى كانت القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر.