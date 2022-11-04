حامد خلاف يحصد ذهبية العالم للقوة البدنية بأمريكا: أصعب بطولة وربنا بيحبني

حصل البطل حامد خلاف ابن قرية ميت حبيش، بمركز طنطا، بمحافظة الغربية، على المركز الأول في بطولة العالم للقوة البدنية المقامة في ولاية أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعبَّر «خلاف» عن فرحته بحصوله على الميدالية الذهبية في الديدلفت، والبرونزية في القوه البدنية، ودوَّن عبر صفحته الشخصية على موقع «فيس بوك»: «أصعب بطولة وكان الماتش هيروح مني، ربنا لما بيحب بني آدم بيبعتله اللي يقف معاه».

ووجَّه الشكر إلى البعثة المصرية والمدربين والأهل والأصدقاء وزوجته وكل من دعمه ووقف بجواره، «بشكر كل الناس اللي واقفة في ظهري وبدعمني من قلبها بجد.. فرحة الفوز بالميدالية حلوة أوي وجاءت بعد تعب سنين كتير».

إنجاز أول مرة في التاريخ

وسافر حامد خلاف ضمن بعثة المنتخب المصري للقوة البدنية برئاسة اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة البدنية، حيث حصل خلاف على الميدالية الذهبية وأول العالم في الديد لفت والبرونزية وثالث العالم في القوة البدنية، وهو ما يُعد أول إنجاز تاريخي في محافظة الغربية في لعبة من أصعب الرياضات على العالم.

تهنئة محافظ الغربية

وتقدم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بخالص التهنئة للبطل حامد خلاف، مشيراً إلى أنه سيتم تكريم البطل وغيره من الأبطال الرياضيين من أبناء الغربية والذين حققوا بطولات دولية في حفل رياضي مطلع الأسبوع المقبل.