من الأثقال إلى القوة البدنية.. «عمر» بطل عالمي يحطم رقما قياسيا

حطم عمر أشرف محمد، 23 سنة، الطالب بكلية التربية جامعة الإسكندرية، ولاعب منتخب مصر في لعبة القوة البدنية، الرقم القياسى لمجموع الرفعات 720 كجم، بعدما كان الرقم القياسي مقتصر على 692.5 كجم، محققا بذلك المركز الأول والميدالية الذهبية وأحسن لاعب في العالم فى بطولة أوروبا المفتوحة للقوة البدنية، والتى عقدت في الفترة من 22 - 26 يونيو 2022 بالمجر، والتي يتنافس بها دول العالم أجمع.

تحول في الحياة

الشاب المصري الذي بدأ حياته في لعبة رفع الأثقال، تغيرت حياته عام 2020 عقب وقف الاتحاد المصري لرفع الأثقال حينها، حيث اتجه إلى لعبة القوة البدنية الذي وجد فيها نفسه أكثر وكأن القدر كان يلعب معه ليوجهه لها، إلا أن الأمر لم يكن سهلا على الاطلاق آنذاك حيث ظهور فيروس كورونا المستجد في العالم، الذي دفع جميع العالم إلى الحجر الصحي، الأمر الذي اتخذه هذا البطل فرصة لتحويل الحجر إلى معسكر مغلق مع مدربه ليبدأ رحلته في اللعبة الجديدة: «بدأت قوة بدنية سنة 2020 مع كابتن طارق السنباطي، عملنا معسكر مغلق واشتغلنا على نفسنا لحد ما وصلت لبطولة العرب اللى أخدت فيها أول سنة 2021، بعد كدة تولى تمريني كابتن محمود العدوي وعملنا بفضل الله طفرة قوية جدا في الأرقام والأداء لدرجة إن أرقام تمريني لوحدها كانت كاسرة الأرقام العالمية».

تميز عالمي

سنوات التمرين أتت بمفعولها مع ابن الإسكندرية الذي ما إن تحددت تجارب لانتقاء المنتخب الوطني المشارك في بطولة العالم، قد نافس بها وفاز وتأهل إلى البطولة التي حقق الميادلية الذهبية بها وكسر الرقم العالمي من ثاني محاولة.

ويضيف «عمر» لـ«الوطن»، أنه وجد ذاته في القوة البدنية، حيث أن رفع الاثقال عبارة عن «رفعتين هما رفعة الخطف ورفعة الكلين والنطر، بينما القوة البدنية عبارة عن 3 رفعات اسكوات أو رفعة الرجل بنش أو رفعة الصدر ديدليفت أو السحب»، فيما يعد أصعب ما في هذا الأمر هو تواجد رفعة الأثقال في الأولمبياد بينما القوة البدنية لم تدخل بعد، حيث يأمل أن تضاف إلى أولمبياد 2024 من أجل تحقيق ميدالية أولمبية لمصر وأن يصبح بطلا اوليمبيا.