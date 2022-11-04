رئيس الوزراء الباكستاني السابق: كنت على علم بمخطط اغتيالي قبل يوم من الاعتداء

قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، اليوم الجمعة، إنه أصيب بـ 4 رصاصات في ساقه اليمنى خلال محاولة الاغتيال أمس الخميس، عندما كان يقود مسيرة سياسية في إقليم البنجاب الباكستاني.

فيصل سلطان: عظمة قصبة عمران خان قد تضررت

وقال عمران خان مخاطبا الشعب الباكستاني من مستشفى شوكت خانم في لاهور، في أول خطاب له منذ محاولة الاغتيال، إنه كان على علم بالمؤامرة قبل يوم من الاعتداء بحسب التلفزيون الباكستاني.

من جانبه قال الدكتور فيصل سلطان، إن الأشعة السينية لساق رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان اليمنى أظهرت أن عظمة قصبة تضررت وفي الواقع هناك كسر أيضا.

شظايا الرصاص من عمران خان

أضاف «سلطان»: «في هذا الفحص، الخط الذي تراه على الساق اليمنى هو الشريان الرئيسي، كانت شظايا الرصاص قريبة جدا منه».

وكان «خان» أصيب برصاصة في ساقه اليمنى عندما أطلق مسلح عليه وابلا من الرصاص تجاهه وآخرين على متن شاحنة محمولة على حاويات في منطقة وزير أباد بإقليم البنجاب، حيث كان يقود مسيرة احتجاجية ضد حكومة شهباز شريف.