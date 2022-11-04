تكريم بلقيس وسولاف فواخرجي وستيفن سيجال في مهرجان «ضيافة» في الإمارات

يقام حاليا بمدينة دبي حفل مهرجان «ضيافة»، الذي بدأ منذ قليل، بعرض موسيقي، بحضور عدد كبير من الفنانين بالوطن العربي.

وكرم الحفل الفنانة السورية سولاف فواخرجي، التي قالت: «أنا سعيدة لأني بتكرم في بلد عملت وزارة للسعادة والانسان فيها هو البوصلة وسعيدة بتكريمي في دولة الإمارات».

تكريم الفنان العالمي ستيفن سيجال

وكرم المهرجان أيضا الفنان العالمي ستيفن سيجال، بالإضافة إلى الفنانة نور الغندور، التي قالت في كلمتها: «أحب أشكر المهرجان على أمل أننا نسعى لتقديم الأفضل.. وشكرا لدولتي الثانية الإمارات وحابة أشكر الجمهور العظيم على حبكم وشكرا لأسرتي أنها في ضهري».

وشارك الثنائي عبد العزيز الفاضلي وبشرى في تكريم المطربة بلقيس، كما كرمت الفنانة التركية برجي أكلاي، وشكرت خلال كلمتها أنها تحب أن تشكر والدها ووالدتها وقالت أنها متحمسة للغاية لوجودها في دبى وتحب أن تشكر إدارة المهرجان للتكريم.

وكًرم أيضا المطرب التنزاني ريفاني، والباكستانية مايا علي، ولجين عمران ونيشان المطربة السعودية داليا مبارك، التي أدت أغنية «اللي يمشي» وذلك بعد تكريمها.