نائب رئيس الإسماعيلي: فترة التوقف مفيدة.. والصفقات تحتاج للتجانس

قال خالد زين نائب رئيس النادي الإسماعيلي، إن مجلس إدارة الدراويش مازال يدعم المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، ويثق في قدرته على استغلال فترة توقف الدوري للعودة لتحقيق النتائج الإيجابية.

وأضاف «زين» في تصريحات تلفزيونية، أن فريق الإسماعيلي يحتاج للوقت، من أجل حدوث التجانس بشكل أكبر بين الصفقات الجديدة، لكي تظهر بالشكل المطلوب، وتقدم الإضافة المنتظرة.

وأوضح نائب رئيس النادي الإسماعيلي، أن الهزيمة التي حدثت أمام غزل المحلة لا تعد مقياساً، ظروف اللقاء كانت مختلفة، معربا عن اعتقاده أن فترة التوقف ستكون مفيدة للفريق.

وتابع زين قائلا، إن جاريدو سيستغل فترة توقف الدوري بالشكل المطلوب، مضيفا: « نحن نثق في قدرات المدرب الإسباني». لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.