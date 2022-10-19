«شوبير» عن رفض الأهلي إدارة إبراهيم نورالدين مباراة الإسماعيلي: غير صحيح

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة رفض النادي الأهلي، إدارة إبراهيم نورالدين مباراة الإسماعيلي، اليوم، خاصة أن أنباء ترددت بأن هناك معلومات وصلت لمسؤولي النادي الأهلي بأن «نورالدين» هو من سيدير المباراة، فقرر الاعتراض على إدارة الحكم الدولي لافتتاحية الدوري.

وقال «شوبير» خلال حديثه ببرنامجه «ملعب أون تايم» عبر قناة أون تايم سبورت: «كل ما أشيع إن الأهلي رفض إدارة إبراهيم نورالدين مباراة والإسماعيلي غير صحيح، لأنه غير معين للمباراة من الأساس، ومش معقول الأهلي يبدأ الموسم بالاعتراض على حكم المباراة»، تابع تفاصيل الخبر من هنا.