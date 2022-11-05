«تويتر» يفقد أكثر من 1.3 مليون حساب منذ استحواذ إيلون ماسك على الشركة

فقد موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أكثر من 1.3 مليون حساب منذ استحواذ مؤسس «سبيس إكس»، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» للصناعة السيارات الكهربائية، الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك على الشركة.

وفي الأسبوع الماضي، استكمل ماسك استحواذه على «تويتر»مقابل 44 مليار دولار، فيما سرح الملياردير الأمريكي، 50% من الموظفين، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

تعطيل حساب 900 ألف مستخدم على «تويتر»

وقالت بيانات منصة «بوت سينتنل» التي تتعقب عدد الحسابات على «تويتر» عبر تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي، إن هناك 900 ألف مستخدم اتجه لتعطيل حسابه على موقع التدوينات القصيرة منذ استحواذ ماسك على الشركة، بينما تم تعليق 497 ألف حساب، على مدار الفترة من 27 أكتوبر الماضي وحتى 1 نوفمبر الجاري.

وفي وقت سابق، قررت المخرجة شوندا رايمز، مغادرة «تويتر».وكانت وكالة «بلومبيرج» الاقتصادية الأمريكية، قالت في وقت سابق إن شركة «يونايتد أيرلاينز» للطيران تنضم للشركات التي علقت الإعلان على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

شركة «تويتر» تخسر 4 ملايين دولار يوميا

وفي وقت سابق، أشار مؤسس «سبيس إكس»، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، مالك شركة «تويتر» عن تقليص عدد موظفي موقع التدوينات القصيرة، إلى عدم وجود خيار آخر في ظل خسارة الشركة 4 ملايين دولار يوميًا.

وقال ماسك، إن شركة «تويتر» شهدت انخفاضًا هائلاً في الإيرادات بسبب هروب المعلنين من الإعلان على موقع التدوينات القصيرة.