في ذكرى ميلاد معالي زايد.. لماذا نزلت سماح أنور إلى القبر لدفنها؟

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنانة معالي زايد، التي ولدت في 5 نوفمبر عام 1953، لأسرة فنية فوالدتها هي الفنانة آمال زايد وشقيق والدتها الفنانة جمالات زايد، ورحلت عن عالمنا في 10 نوفمبرعام 2014، بعد معاناه كبيرة مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 61 عامًا.

بداية معالي زايد الفنية

تخرجت معالي زايد في كلية التربية الفنية والمعهد العالي للسينما، بدأت مشوارها الفني في عمر الـ21 عامًا، من خلال فيلم «ضاع العمر يا ولدي»، مع الفنان محمود عبدالعزيز والمخرج رأفت الميهي.

وبدأت معالي زايد في الظهور تليفزيونيًا في دبي أثناء تصوير مسلسل «الليلة الموعودة»، وحصلت عام 1987 على جائزة أحسن ممثلة عن دورها في فيلم «السادة الرجال» من جمعية الفيلم.

تزوجت معالي زايد مرتين، الأولى كانت من مهندس ولكن انفصلا بعد ثلاث سنوات زواج، أما الثانية فكانت من طبيب عالجها من مرض «الزايدة الدودية».

معاناه معالي زايد مع مرض السرطان

أُصيبت معالي زايد، بسرطان الرئة وتدهورت حالتها الصحية سريعا، ورفضت أن يعلم أي شخص بمرضها ووجودها في المشفى، قبل وفاتها منع الأطباء الزيارة عنها تماما، وبعد وفاتها نزلت معها الفنانة سماح أنور إلى القبر، وقالت حينها :«أنها صديقة مقربة ولم تفضل أن تتركها بمفردها مع رجال غرباء عنها في هذه اللحظة».