في عيد ميلادها.. أسباب رفض معالي زايد التمثيل مع «هنيدي ومحمد سعد»

تحتفل اليوم الفنانة معالي زايد بعيد ميلادها فهي من مواليد 5 نوفمبر عام 1953، وخلال مسيرتها الفنية قدمت كثيرا من الأعمال التي تركت بصمة واضحة في عالم الفن، وعملت خلالها مع العديد من النجوم.

وتميزت الفنانة معالى زايد باحترامها لكل أبناء جيلها، ولم تكن تهتم بأسبقية من يضع اسمه قبل الآخر في أي عمل، وهو ما كشفت عنه خلال لقاء تليفزيوني سابق مع الإعلامية صفاء أبو السعود.

معالي زايد تتحدث عن أبناء جيلها

وقالت الفنانة، إنها من جيل إلهام شاهين وليلى علوي وأثار الحكيم، وعلى الرغم من ذلك كانت لا تهتم بمن يوضع اسمه قبل الآخر، فهناك أعمال وضع اسمها قبل إلهام شاهين، وأعمال أخرى حدث العكس.

كما تحدثت «زايد» خلال اللقاء، عن السر وراء رفضها التمثيل مع الفنانين محمد هنيدي ومحمد سعد، قائلة: «لما محمد هنيدي يشوف قصة كويسة تناسبه، ومحمد سعد يبطل يبقى اللمبي ويبقى ممثل، لأن أنا عايزة أمثل مع ممثل نبص في عنين بعض ونتواصل كممثلين».